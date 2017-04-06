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"Ювентус" сделал предложение Хамесу Родригесу?

"Ювентус" сделал предложение полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, утверждает Ok Diario.

Ранее сообщалось, что колумбиец летом может покинуть "Королевский клуб". В его услугах также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 50 млн евро.
Теги: Хамес Родригес Реал Ювентус
Сегодня, 00:09
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