"Ювентус" сделал предложение Хамесу Родригесу?

"Ювентус" сделал предложение полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, утверждает Ok Diario.Ранее сообщалось, что колумбиец летом может покинуть "Королевский клуб". В его услугах также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 50 млн евро.