"Ювентус" сделал предложение Хамесу Родригесу?

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Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Вчера 22:15
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (5)
Вчера 21:47
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
Вчера 21:24
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Михаэль Баллак: Канте надо сильно прибавить, чтобы его можно было назвать лучшим хавбеком мира
Вчера 21:21
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (42)
"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (42)
Вчера 21:19
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
Вчера 20:44
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Вчера 20:16
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (13)
ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 апреля (13)
Вчера 20:04
Вячеслав Колосков: УЕФА не допустит никаких закрытых лиг (2)
Вячеслав Колосков: УЕФА не допустит никаких закрытых лиг (2)
Вчера 19:28
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (5)
Игорь Смольников и Иван Новосельцев наградили победителей петербургского этапа турнира "Будущее зависит от тебя" (5)
Вчера 19:03
Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут (5)
Ари, Фарфан и Маргасов появятся на поле с первых минут (5)
Вчера 18:25
Анзор Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает (4)
Анзор Кавазашвили: объяснил Прудникову, что для центрфорварда он слишком мало забивает (4)
Вчера 18:02
"Рубин" вылетел в Екатеринбург
"Рубин" вылетел в Екатеринбург
Вчера 17:45
Костас Манолас может перебраться в "Интер"
Костас Манолас может перебраться в "Интер"
Вчера 15:59
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
Гендиректор "Тосно": слышал, что Макаровым заинтересовался "Зенит", все будет зависеть от ЦСКА (1)
Вчера 15:56
Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала"
Эрик Бикфалви признан лучшим игроком "Урала"
"Ювентус" сделал предложение Хамесу Родригесу?
"Ювентус" сделал предложение полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, утверждает Ok Diario.
Ранее сообщалось, что колумбиец летом может покинуть "Королевский клуб". В его услугах также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 50 млн евро.
Ранее сообщалось, что колумбиец летом может покинуть "Королевский клуб". В его услугах также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Барселона". Трансферная стоимость Родригеса оценивается в 50 млн евро.
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