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"Ман Сити" объявил о партнерстве с клубами из Венесуэлы и Уругвая

"Манчестер Сити" официально объявил о партнерстве с уругвайским клубом "Атлетико Торке".

"Манчестер Сити" будет вкладывать средства в развитие инфраструктуры в Уругвае, совершенствование работы тренеров и менеджеров, а также академии. Ранее сообщалось, что договор о сотрудничестве рассчитан на 10 лет. "Атлетико Торке" сейчас выступает во второй по силе уругвайской лиге.

"Манчестер Сити" также заключил соглашение с клубом "Атлетико Венесуэла". Эта команда выступает в венесуэльской примере. Соглашение подразумевает обмен данными скаутских служб, а также повышение квалификации тренеров.
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 00:20
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