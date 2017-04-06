Мората - первый испанец с 2009 года, сделавший хет-трик за "Реал" в Примере

Нападающий "Реала" Альваро Мората оформил хет-трик в гостевом матче 30-го тура испанской Примеры с "Леганесом".24-летний Мората — первый с 2009 года испанский игрок, сделавший хет-трик за «Реал» в матче Примеры. Три мяча в ворота "Севильи" (4:2) в апреле 2009 года забил Рауль.