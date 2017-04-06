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Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Вчера 22:15
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (6)
Юрий Сёмин: нужно поздравить всех игроков, болельщиков, что мы будем играть в финале (6)
Вчера 21:47
Массимо Каррера посетил матч "Локомотив" - "Уфа" (10)
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"Локомотив" обыграл "Уфу" и вышел в финал Кубка России (43)
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Вчера 21:19
"Уфа" не в УЕФА: «Локомотив» вышел в финал кубка России (4)
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Вчера 20:44
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
Доход УЕФА по итогам сезона-2015/16 составил €4,6 млрд (1)
"Ливерпуль" готов заплатить 24 млн евро за Тео Эрнандеса
Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес, который на правах аренды выступает за "Алавес", заинтересовал "Ливерпуль", передаёт The Independent. По информации источника, английский клуб готов заплатить за 19-летнего испанца 24 млн евро. Ранее сообщалось, что Тео Эрнандес близок к переходу в мадридский "Реал".
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