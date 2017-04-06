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"Ливерпуль" готов заплатить 24 млн евро за Тео Эрнандеса

Защитник "Атлетико" Тео Эрнандес, который на правах аренды выступает за "Алавес", заинтересовал "Ливерпуль", передаёт The Independent. По информации источника, английский клуб готов заплатить за 19-летнего испанца 24 млн евро. Ранее сообщалось, что Тео Эрнандес близок к переходу в мадридский "Реал".
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 05:47
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