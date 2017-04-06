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Бенедикт Хёведес: нам не стоит опускать голову
Капитан "Шальке" Бенедикт Хёведес прокомментировал крупное поражение от "Вердера" (0:3) в матче 27-го тура чемпионата Германии.
"Несмотря на то, что это был не лучший день с точки зрения судейства, мы не должны на это жаловаться. Мы сами виноваты в этом поражении. В первом пропущенном мяче мы недостаточно плотно сыграли на фланге, а потом и в штрафной площади. Второй гол – это результат неудачного единоборства. Игрок "Вердера" чуть-чуть опередил меня. Очень обидно было пропустить второй мяч, когда мы контролировали ход игры и имели шансы сравнять счёт. Если говорить о матче в целом, то нам не хватило концентрации как в атаке, так и в обороне. Не стоит опускать голову. Нужно проанализировать это поражение и сделать выводы. Мы показывали неплохой результат в последнее время, но сегодня получили настоящий удар. Постараемся взять 3 очка в матче с "Вольфсбургом", - цитирует Хёведеса официальный сайт "Шальке".
"Несмотря на то, что это был не лучший день с точки зрения судейства, мы не должны на это жаловаться. Мы сами виноваты в этом поражении. В первом пропущенном мяче мы недостаточно плотно сыграли на фланге, а потом и в штрафной площади. Второй гол – это результат неудачного единоборства. Игрок "Вердера" чуть-чуть опередил меня. Очень обидно было пропустить второй мяч, когда мы контролировали ход игры и имели шансы сравнять счёт. Если говорить о матче в целом, то нам не хватило концентрации как в атаке, так и в обороне. Не стоит опускать голову. Нужно проанализировать это поражение и сделать выводы. Мы показывали неплохой результат в последнее время, но сегодня получили настоящий удар. Постараемся взять 3 очка в матче с "Вольфсбургом", - цитирует Хёведеса официальный сайт "Шальке".
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