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Сербские болельщики выразили поддержку Санкт-Петербургу (фото)

На матче Кубка Сербии между "Црвеной Звездой" и "Младостью" болельщики команд почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга, информирует RT.

Фанаты вывесили на трибуне баннер с надписью: "Безмерна боль, что рвет сердца на части. Питер, скорбим".

Теги: Црвена Звезда
Сегодня, 08:30
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(2)
№3 Написал: genpalagin Воронеж (Сегодня, 09:14) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Родная кровь!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 13.09.2012
№2 Написал: ww Белгород (Сегодня, 09:08) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012
№1 Написал: XERX - (Сегодня, 08:56) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
БрАтки!!!
Регистрация: 23.05.2009
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