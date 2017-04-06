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"Анжи" попросил РФПЛ не назначать игры на пятницу
Руководство "Анжи" обратилось к РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Председатель совета директоров дагестанского клуба Анзор Кавазашвили сообщил, эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы, где теперь базируется "Анжи", пятница является священным днем.
"Руководство "Анжи" в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной премьер-лиги. В Дагестане пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть.
Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря", - цитируют Кавазашвили "Известия".
"Руководство "Анжи" в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной премьер-лиги. В Дагестане пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть.
Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря", - цитируют Кавазашвили "Известия".
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