Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

"Анжи" попросил РФПЛ не назначать игры на пятницу

Руководство "Анжи" обратилось к РФПЛ с просьбой не назначать домашние игры команды на пятницу. Председатель совета директоров дагестанского клуба Анзор Кавазашвили сообщил, эта инициатива связана с тем, что для мусульман, составляющих большинство жителей Махачкалы, где теперь базируется "Анжи", пятница является священным днем.

"Руководство "Анжи" в лице президента клуба Османа Кадиева попросило меня подготовить соответствующее обращение к руководству российской футбольной премьер-лиги. В Дагестане пятница считается священным днем. В этот день принято проводить время дома с семьей, а также обязательно посещать мечеть.

Поэтому нашим болельщикам зачастую неудобно посещать пятничные матчи и стадион не заполняется. Мы надеемся на понимание религиозных особенностей региона и хотим, чтобы руководство премьер-лиги в дальнейшем учло нашу просьбу при составлении календаря", - цитируют Кавазашвили "Известия".
Теги: Анжи
Сегодня, 08:52
Напечатать
6
(2)
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Снимайтесь с чемпа, ходите в мечеть


--------------------
Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 09:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
не должно быть проблем...есть два выходных ДЛЯ ВСЕХ..и не столько много у нас команд....и болельщиков на "некоторые" ходит от 2000 до 2001 человек..

нужно уважать Религиозные чувства тех людей, которые придают религии большое значение.
Дагестан исконно религиозная республика..надо уважать мнение народа.
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: mal_rus (Сегодня, 09:17) #
  • -3
  •  (3)

а потом какие просьбы последуют...им только дай волю...в Грозном -диджей-национальная особенность..
Регистрация: 21.03.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:16) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Скоро евреи цска попросят не назначать игры на субботу.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 09:09) #
  • 0
  •  (2)

У виолончелистов суббота выходной.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: safonas (Сегодня, 08:57) #
  • -1
  •  (3)

у русских тоже священный день, окончание рабочей недели после которой можно расслабиться)


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.