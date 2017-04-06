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Президент "Урала": дай Бог, чтобы мы перезаключили контракт с Павлюченко
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о планах по продлению соглашения с нападающим Романом Павлюченко.
– Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?
– Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с "Анжи". Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.
– Уже договорились?
– С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.
– В "Рубине" до конца сезона находится еще один бронзовый призер Euro-2008 Билялетдинов. Нет желания летом пригласить его в "Урал"?
– Лично с ним не знаком. Надо спросить наших тренеров, видят ли они его в команде, – цитирует Иванова "СЭ".
– Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?
– Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с "Анжи". Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.
– Уже договорились?
– С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.
– В "Рубине" до конца сезона находится еще один бронзовый призер Euro-2008 Билялетдинов. Нет желания летом пригласить его в "Урал"?
– Лично с ним не знаком. Надо спросить наших тренеров, видят ли они его в команде, – цитирует Иванова "СЭ".
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