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Президент "Урала": дай Бог, чтобы мы перезаключили контракт с Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о планах по продлению соглашения с нападающим Романом Павлюченко.

– Когда мы, наконец, увидим Павлюченко на поле?

– Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с "Анжи". Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.

– Уже договорились?

– С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.

– В "Рубине" до конца сезона находится еще один бронзовый призер Euro-2008 Билялетдинов. Нет желания летом пригласить его в "Урал"?

– Лично с ним не знаком. Надо спросить наших тренеров, видят ли они его в команде, – цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 09:41
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:56) #
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Там еще бронзовые есть - Колодин, Быстров, Янбаев, Аршавин, Адамов ... надо всех брать !!
Регистрация: 9.09.2016
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