Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Германия пообещала привезти на Кубок конфедераций конкурентоспособную сборную

Тренерам сборной Германии предстоит определиться, кто из игроков предстоящим летом сыграет на Кубке конфедераций, а кто - на молодежном чемпионате Европы, сообщил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.

"Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы. Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто - в Польшу.

Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления.

Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель - выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире.

В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление", - ", - цитирует Гринделя ТАСС.
Теги: Сборная Германии
Сегодня, 09:57
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.