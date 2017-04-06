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Германия пообещала привезти на Кубок конфедераций конкурентоспособную сборную
Тренерам сборной Германии предстоит определиться, кто из игроков предстоящим летом сыграет на Кубке конфедераций, а кто - на молодежном чемпионате Европы, сообщил президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.
"Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы. Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто - в Польшу.
Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления.
Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель - выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире.
В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление", - ", - цитирует Гринделя ТАСС.
"Дело в том, что одновременно с Кубком конфедераций будет проходить молодежный чемпионат Европы. Спортивному блоку федерации во главе с тренером национальной сборной Йоахимом Левом предстоит определиться, кто из игроков поедет в Россию, а кто - в Польшу.
Также нужно учитывать, что у ряда игроков накопится огромное количество матчей в текущем сезоне, и им понадобится время для восстановления.
Постараемся добиться максимума и в России, и в Польше. Но не нужно забывать, что победитель Кука конфедераций еще ни разу не выступил успешно на последующем чемпионате мира. Наша цель - выиграть чемпионат мира в России, мы фокусируемся именно на этом турнире.
В любом случае, на Кубок конфедераций мы привезем конкурентоспособную команду, которая сможет оставить хорошее впечатление", - ", - цитирует Гринделя ТАСС.
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