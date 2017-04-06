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Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение

Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное сокращение числа участников чемпионата России.

– Сокращение премьер-лиги – это не цель, а механизм. Целью является повышение общего уровня лиги – финансового, материального и инфраструктурного. Возможно, предстоит переходный период, когда надо будет сократиться, к примеру до 14 команд, чтобы окрепнуть. А потом вернуться к предыдущему формату. В целом я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми.

– Какова главная цель?

– Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов чем-либо подкреплялись – возможно, банковскими гарантиями, выделенным кредитом.

Чтобы была развита инфраструктура. Не хочу кого-либо называть и критиковать, но я посмотрел отклики на свои слова. Ведущие клубы не говорят, но есть те, кто критикует, а домашние матчи проводит на полях соперника. Это разве нормально? Речь не идет о том, чтобы завтра все взять и сократить.

Никто не планирует рубить. Все руководители клубов за то, чтобы играть чаще, но лига должна соответствовать строгим параметрам. В том числе и параметрам правовой формы. Но главное – финансирование. Мы все устали от того, что клубы играют не на своих аренах, потому что не смогли подготовить поле. Ездить за тысячу километров, чтобы сыграть домашний матч, – это неправильно.

– Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?

– Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.

– Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?

– Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию, – цитирует Прядкина СЭ.
Теги: Прядкин
Сегодня, 10:28
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№2 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 10:57) #
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Прядкин! Ты участвуй в развитии футбола в стране,встречайся с Миллером. Чтобы он не Шальке с Црвеной звездой спонсировал и бабки за рубеж перегонял, помогал футболу в стране.Тогда никакие санкции были бы не страшны.Команд полно Орел, Курск, Волгоград.Вот и обсуди коллегиально номенклатурщик ты наш. ДОКАЖИ,ЧТО ТЫ НА СВОЕМ МЕСТЕ.
Регистрация: 26.08.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 10:47) #
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В ПФЛ нужно иметь как минимум 16 команд,а 18 лучше для такой большой страны , естественно у которых нет проблем с бюджетом и не за счёт государственных корпораций.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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