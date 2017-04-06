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Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение
Глава РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал возможное сокращение числа участников чемпионата России.
– Сокращение премьер-лиги – это не цель, а механизм. Целью является повышение общего уровня лиги – финансового, материального и инфраструктурного. Возможно, предстоит переходный период, когда надо будет сократиться, к примеру до 14 команд, чтобы окрепнуть. А потом вернуться к предыдущему формату. В целом я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми.
– Какова главная цель?
– Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов чем-либо подкреплялись – возможно, банковскими гарантиями, выделенным кредитом.
Чтобы была развита инфраструктура. Не хочу кого-либо называть и критиковать, но я посмотрел отклики на свои слова. Ведущие клубы не говорят, но есть те, кто критикует, а домашние матчи проводит на полях соперника. Это разве нормально? Речь не идет о том, чтобы завтра все взять и сократить.
Никто не планирует рубить. Все руководители клубов за то, чтобы играть чаще, но лига должна соответствовать строгим параметрам. В том числе и параметрам правовой формы. Но главное – финансирование. Мы все устали от того, что клубы играют не на своих аренах, потому что не смогли подготовить поле. Ездить за тысячу километров, чтобы сыграть домашний матч, – это неправильно.
– Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?
– Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.
– Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?
– Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию, – цитирует Прядкина СЭ.
– Сокращение премьер-лиги – это не цель, а механизм. Целью является повышение общего уровня лиги – финансового, материального и инфраструктурного. Возможно, предстоит переходный период, когда надо будет сократиться, к примеру до 14 команд, чтобы окрепнуть. А потом вернуться к предыдущему формату. В целом я за то, чтобы команд было больше, но они должны быть здоровыми.
– Какова главная цель?
– Стабильность клубов и в целом лиги. Клубы должны соответствовать критериям, в первую очередь финансовым. Спасибо большое властям регионов за поддержку, но лига выступает за то, чтобы бюджеты клубов чем-либо подкреплялись – возможно, банковскими гарантиями, выделенным кредитом.
Чтобы была развита инфраструктура. Не хочу кого-либо называть и критиковать, но я посмотрел отклики на свои слова. Ведущие клубы не говорят, но есть те, кто критикует, а домашние матчи проводит на полях соперника. Это разве нормально? Речь не идет о том, чтобы завтра все взять и сократить.
Никто не планирует рубить. Все руководители клубов за то, чтобы играть чаще, но лига должна соответствовать строгим параметрам. В том числе и параметрам правовой формы. Но главное – финансирование. Мы все устали от того, что клубы играют не на своих аренах, потому что не смогли подготовить поле. Ездить за тысячу километров, чтобы сыграть домашний матч, – это неправильно.
– Допускаете, что в следующем сезоне состав участников сократится до 14 клубов?
– Нет. Это должно быть коллегиальное решение лиги. Кроме того, его надо принимать перед стартом чемпионата.
– Кто из клубов выступил инициатором идеи сокращения лиги?
– Это обсуждалось. Не стану говорить кем. Но есть вопросы у тех, кто ищет партнеров, спонсоров, меняет правовую форму и развивается, делает лигу зрелищнее, строит арены, занимается академией, к тем, кто из года в год имеет проблемы и не стремится к развитию, – цитирует Прядкина СЭ.
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