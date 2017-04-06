Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
11:56
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (1)
КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом" (1)
10:56
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (14)
Тренер "Сьона": болельщики сказали, что Митрюшкин - один из лучших вратарей Европы (видео) (14)
10:28
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
Сергей Прядкин: сокращение премьер-лиги в следующем сезоне? Нет, это должно быть коллегиальное решение (2)
08:25
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (12)
Андрей Будогосский: не беспокоит, что на игре "Спартака" будет судья с питерской пропиской (12)
00:03
Интриги не будет
Интриги не будет
Вчера 23:43
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Витиньо: хочу получить от "Интернасионала" то, что заработал
Полузащитник ЦСКА Витиньо в Инстаграме объяснил свой иск в отношении "Интернасионала", за который выступал на правах аренды в 2015 - 2016 годах.
Клуб не рассчитался с хавбеком по зарплате за декабрь, а также отпускным и налоговым выплатам. "Интер" должен Витинью "13-ю зарплату", а также бонус за то, что он провел более 50 процентов матчей в прошлом сезоне.
Кроме того, футболист требует возместить ему моральный ущерб в размере двух зарплат и затраты на адвокатов. Всего его иск оценивается примерно в 1 миллион бразильских реалов, то есть 18 миллионов рублей (или 320 тысяч долларов).
"Я не хочу навредить "Интернасионалу", я хочу лишь, чтобы та сторона выполнила свои обязательства по контракту. Ничего сверх того, что было в договоре. Сейчас многие люди будут говорить, что я такой и сякой, но они не знают следующего:
– при обеих арендах, даже не имея на руках подписанных документов с "Интернасионалом", я отказывался от гораздо более выгодных предложений, потому что уже дал слово клубу и действительно хотел играть в его цветах;
– я пошел на финансовые уступки в России, чтобы ЦСКА согласился отпустить меня именно в "Интер", хотя у клуба были более выгодные предложения;
– я несколько раз играл на уколах, потому что в случае операции восстановление заняло бы два месяца, хотя прекрасно понимал, какие осложнения могут быть. Я хотел быть на поле и помогать команде, потому что очень люблю и ее, и болельщиков.
Но работник в любой профессии хочет получать то, что ему причитается по праву. Я ценил отношения с клубом и поэтому отказывался от больших денег, о чем я не жалею и никогда не стану жалеть. Эти два года подарили мне множество невероятных возможностей и эмоций. Но в то же время я хочу получить то, что заслужил", – написал Витиньо.
СЭ
Клуб не рассчитался с хавбеком по зарплате за декабрь, а также отпускным и налоговым выплатам. "Интер" должен Витинью "13-ю зарплату", а также бонус за то, что он провел более 50 процентов матчей в прошлом сезоне.
Кроме того, футболист требует возместить ему моральный ущерб в размере двух зарплат и затраты на адвокатов. Всего его иск оценивается примерно в 1 миллион бразильских реалов, то есть 18 миллионов рублей (или 320 тысяч долларов).
"Я не хочу навредить "Интернасионалу", я хочу лишь, чтобы та сторона выполнила свои обязательства по контракту. Ничего сверх того, что было в договоре. Сейчас многие люди будут говорить, что я такой и сякой, но они не знают следующего:
– при обеих арендах, даже не имея на руках подписанных документов с "Интернасионалом", я отказывался от гораздо более выгодных предложений, потому что уже дал слово клубу и действительно хотел играть в его цветах;
– я пошел на финансовые уступки в России, чтобы ЦСКА согласился отпустить меня именно в "Интер", хотя у клуба были более выгодные предложения;
– я несколько раз играл на уколах, потому что в случае операции восстановление заняло бы два месяца, хотя прекрасно понимал, какие осложнения могут быть. Я хотел быть на поле и помогать команде, потому что очень люблю и ее, и болельщиков.
Но работник в любой профессии хочет получать то, что ему причитается по праву. Я ценил отношения с клубом и поэтому отказывался от больших денег, о чем я не жалею и никогда не стану жалеть. Эти два года подарили мне множество невероятных возможностей и эмоций. Но в то же время я хочу получить то, что заслужил", – написал Витиньо.
СЭ
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.