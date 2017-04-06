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Витиньо: хочу получить от "Интернасионала" то, что заработал

Полузащитник ЦСКА Витиньо в Инстаграме объяснил свой иск в отношении "Интернасионала", за который выступал на правах аренды в 2015 - 2016 годах.

Клуб не рассчитался с хавбеком по зарплате за декабрь, а также отпускным и налоговым выплатам. "Интер" должен Витинью "13-ю зарплату", а также бонус за то, что он провел более 50 процентов матчей в прошлом сезоне.

Кроме того, футболист требует возместить ему моральный ущерб в размере двух зарплат и затраты на адвокатов. Всего его иск оценивается примерно в 1 миллион бразильских реалов, то есть 18 миллионов рублей (или 320 тысяч долларов).

"Я не хочу навредить "Интернасионалу", я хочу лишь, чтобы та сторона выполнила свои обязательства по контракту. Ничего сверх того, что было в договоре. Сейчас многие люди будут говорить, что я такой и сякой, но они не знают следующего:

– при обеих арендах, даже не имея на руках подписанных документов с "Интернасионалом", я отказывался от гораздо более выгодных предложений, потому что уже дал слово клубу и действительно хотел играть в его цветах;

– я пошел на финансовые уступки в России, чтобы ЦСКА согласился отпустить меня именно в "Интер", хотя у клуба были более выгодные предложения;

– я несколько раз играл на уколах, потому что в случае операции восстановление заняло бы два месяца, хотя прекрасно понимал, какие осложнения могут быть. Я хотел быть на поле и помогать команде, потому что очень люблю и ее, и болельщиков.

Но работник в любой профессии хочет получать то, что ему причитается по праву. Я ценил отношения с клубом и поэтому отказывался от больших денег, о чем я не жалею и никогда не стану жалеть. Эти два года подарили мне множество невероятных возможностей и эмоций. Но в то же время я хочу получить то, что заслужил", – написал Витиньо.

СЭ
Теги: Витиньо
Сегодня, 11:08
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