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Сборная России снова опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России в новом рейтинге ФИФА вернулась на 61-ю строчку, сообщается на официальном сайте организации.

В рейтинге от 9 февраля российская национальная команда России уже занимала это место, что явилось худшим показателем страны.

Рейтинг ФИФА от 6 апреля:

1 (2). Бразилия – 1661

2 (1). Аргентина – 1603

3 (3). Германия – 1464

4 (4). Чили – 1403

5 (7). Колумбия – 1348

6 (6). Франция – 1294

7 (5). Бельгия – 1281

8 (8). Португалия – 1259

9 (11). Швейцария – 1212

10 (10). Испания – 1204…

61 (60). Россия – 561
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:24
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13
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№13 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: coban
Таблицы слева)

По той таблице и те, и те выиграли. Швейцария у Латвии, Испанцы у Израиля, а прогресс только у швейцарцев. Товарняки может какие были. Впрочем пох.
Регистрация: 21.12.2010
№12 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 12:09) #
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online

А хуже бывало?
Регистрация: 19.03.2017
№11 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
Странно, что мы ниже Бельгии, ведь играем в общем то на равных.

Это правда (с точки зрения Черчесова). Черчесову же стыдно только за матч нашей сборной против Катара (см. его интервью). А вот у болельщиков в этом смысле удивительное единодушие: нам стыдно за все матчи сборной под руководством. этого тренера.
Регистрация: 29.11.2014
№10 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 12:05) #
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Место для нас не важно. Достаточно писать просто и понятно - опять опустилась.)
Регистрация: 28.05.2014
№9 Написал: coban сегодня (Сегодня, 12:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
Швейцария выше Испании... надо же.

Таблицы слева)


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
№8 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 12:02) #
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Болеет за:
«Спартак»
да хоть на 161-м месте. Один чёрт на жеребьёвке ЧМ-18 будут в 1-й группе.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№7 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 11:53) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Швейцария выше Испании... надо же.
Регистрация: 21.12.2010
№6 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 11:45) #
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online

С такой замечательной игрой скоро будем ниже Гвинеи-Бисау, а шараханье Черчесова от одного состав к другому ни чего хорошего не сулит, да и постоянные травмы игроков которых вызывают в сборную наводит на мысли ,что они просто не хотят играть в сборной Чечесова.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
№5 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
В этом рейтинге мы ниже Узбекистана)) поэтому пох вообще, тем более на ЧМ мы уже отобрались


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:37) #
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Странно, что мы ниже Бельгии, ведь играем в общем то на равных.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: VirGON (Сегодня, 11:36) #
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стремный рейтинг,вот что Бразилия делает на 1 месте?когда она что-то выигрывала последний раз?ЧМ просрали,копа америку просрали
Регистрация: 14.12.2016
№2 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:30) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
61 много.Намутили за эти годы столько что разгребать долго придется.Надежда на южные регионы только , на Галицкого вообщем.Все что севернее Ростова ..............


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:29) #
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Болеет за:
«Зенит»
да похер,зато как Бельгию чуть чуть не натянули. чувствуется воля к победе и рука тренера
Регистрация: 17.05.2013
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