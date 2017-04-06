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"Лейпциг", "Фрайбург" и "Байер" добились побед
Сборная России снова опустилась на 61-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России в новом рейтинге ФИФА вернулась на 61-ю строчку, сообщается на официальном сайте организации.
В рейтинге от 9 февраля российская национальная команда России уже занимала это место, что явилось худшим показателем страны.
Рейтинг ФИФА от 6 апреля:
1 (2). Бразилия – 1661
2 (1). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204…
61 (60). Россия – 561
В рейтинге от 9 февраля российская национальная команда России уже занимала это место, что явилось худшим показателем страны.
Рейтинг ФИФА от 6 апреля:
1 (2). Бразилия – 1661
2 (1). Аргентина – 1603
3 (3). Германия – 1464
4 (4). Чили – 1403
5 (7). Колумбия – 1348
6 (6). Франция – 1294
7 (5). Бельгия – 1281
8 (8). Португалия – 1259
9 (11). Швейцария – 1212
10 (10). Испания – 1204…
61 (60). Россия – 561
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