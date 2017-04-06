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Игроки "Урала" и "Рубина" выйдут на поле в траурных повязках

Игроки "Урала" и "Рубина" выйдут на матч 1/2 финала Кубка России с траурными повязками в память о жертвах теракта в петербургском метро 3 апреля, информирует пресс-служба екатеринбургского клуба.

"В память о погибших при теракте в Санкт-Петербурге футболисты обеих команд выйдут на поле в траурных повязках", - говорится сообщении пресс-службы.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 11:53
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