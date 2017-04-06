Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

КДК рассмотрит эпизод с выходом Сергея Семака из технической зоны на матче с "Локомотивом"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о вопросах в повестке дня на очередном заседании после полуфинального матча Кубка России "Локомотив" - "Уфа" (1:0).

"Мы рассмотрим два момента. Главный тренер "Уфы" Сергей Семак выходил за пределы технической зоны. Также болельщики "Локомотива" использовали пиротехнику", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
Теги: Уфа Локомотив Григорьянц
Сегодня, 11:56
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 12:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
ЧР настолько насыщен что писать кроме этой хрени нечего........


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.