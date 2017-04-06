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Московская область не будет финансировать "Химки"
Московская область не будет оказывать финансовую поддержку "Химкам", поскольку это нецелесообразно, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
"Тратить бюджетные средства на футбольный клуб "Химки" мы не хотим и не будем. Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на "Химки", которые будут идти в середине турнирной таблицы. Это (500 млн рублей) несколько школ и детских садов.
Мы считаем, что "Химки", как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов.
Что касается стадиона, то "Химки" переедут на "Арену-Химки", когда оттуда уедет "Динамо", - цитирует Терюшкова ТАСС.
"Тратить бюджетные средства на футбольный клуб "Химки" мы не хотим и не будем. Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на "Химки", которые будут идти в середине турнирной таблицы. Это (500 млн рублей) несколько школ и детских садов.
Мы считаем, что "Химки", как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов.
Что касается стадиона, то "Химки" переедут на "Арену-Химки", когда оттуда уедет "Динамо", - цитирует Терюшкова ТАСС.
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