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Московская область не будет финансировать "Химки"

Московская область не будет оказывать финансовую поддержку "Химкам", поскольку это нецелесообразно, сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

"Тратить бюджетные средства на футбольный клуб "Химки" мы не хотим и не будем. Мы считаем нецелесообразным тратить минимум 500 миллионов рублей на "Химки", которые будут идти в середине турнирной таблицы. Это (500 млн рублей) несколько школ и детских садов.

Мы считаем, что "Химки", как и хоккейные, и баскетбольные клубы области, должны искать частных инвесторов.

Что касается стадиона, то "Химки" переедут на "Арену-Химки", когда оттуда уедет "Динамо", - цитирует Терюшкова ТАСС.
Теги: Химки
Сегодня, 12:29
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№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
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Цитата: Игорь Казьмин
А когда начинали финансировать школ и детских садов не было

Московская обл. - беднейший регион и 500млн, конечно, не потянуть


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:45) #
  • +1
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ну спустят химки в пердив...
вообще в моск обалсти 2 стадиона - раменское и химки, очень годные стадионы, а команд толком и нет
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 12:41) #
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А когда начинали финансировать школ и детских садов не было, просто нужно было деньги отмывать, а сейчас испугались ....вдруг всех Вас уберут с огромных окладов. ВОРЫ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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