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Сотрудники "Анжи" перевели свой дневной заработок пострадавшим в метро Санкт-Петербурга

"Анжи" перечислил в фонд помощи пострадавшим в результате терактов в петербургском метро сумму в размере 1 млн 400 тыс. рублей, передает "Чемпионат".

"Данную инициативу поддержали все сотрудники клуба, игроки и тренерский штаб. Единогласно было принято решение перечислить свой дневной заработок в пользу пострадавших в терактах.

Мы всячески осуждаем бесчеловечные действия террористов. "Анжи" выражает свои соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим в результате теракта", – подтвердил генеральный директор махачкалинского клуба Саид Абдулаев.
Теги: Анжи
Сегодня, 13:48
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№1 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 13:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
Обалдеть!!! Снимаю шляпу. Мужчины.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
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