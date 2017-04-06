Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Сборная Бразилии осмотрела базу в Кратово к ЧМ-2018

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что представители сборной Бразилии осмотрели несколько тренировочных площадок в Московской области.

"Они действительно приезжали, осматривали базы, в том числе Кратово, но об их решении, их выборе я говорить не имею права", – цитирует Терюшкова ТАСС.

Напомним, бразильцы первыми пробилась в финальную часть ЧМ-2018 через отборочный турнир.
Теги: Сборная Бразилии
Сегодня, 14:18
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.