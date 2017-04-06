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Бывший игрок "молодежки" Германии получил срок за пропаганду терроризма

Экс-хавбек молодежной сборной Германии Дениз Наки будет отбывать срок за поддержку в социальных сетях Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции.

Суд приговорил футболиста турецкого клуба "Амеда" к 18-месячному заключению, передает Bild.

Наки провел восемь матчей за молодежную сборную Германии, в которых забил четыре мяча.
Сегодня, 14:59
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