Бывший игрок "молодежки" Германии получил срок за пропаганду терроризма

Экс-хавбек молодежной сборной Германии Дениз Наки будет отбывать срок за поддержку в социальных сетях Рабочей партии Курдистана, которая является запрещенной в Турции.Суд приговорил футболиста турецкого клуба "Амеда" к 18-месячному заключению, передает Bild.Наки провел восемь матчей за молодежную сборную Германии, в которых забил четыре мяча.