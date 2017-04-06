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Виталий Мутко: никаких сокращений числа команд премьер-лиги не предполагается

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сокращения состава участников Российской футбольной премьер-лиги не планируется.

"Что касается профессионального футбола, то его структура будет сохранена. По количественному показателю никаких сокращений не предполагается.

Более того, "Стратегия-2030" предусматривает, что после чемпионата мира, скорее всего, в сезоне-2019/20, может быть увеличение числа участников РФПЛ до 18 команд. Но только при условиях экономической стабильности клубов", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 15:12
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№5 Написал: Академия (Сегодня, 16:07) #
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ха увеличении, вы и 16 команд уместить не можете. мы млять не англия, у нас в новогодние праздники не поиграешь
Регистрация: 20.06.2016
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:50) #
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Те что есть + Сочи , Калининград, Мордовия, Нижний-Новгород, Волгоград ... на стадионах новых должны команды Премьер Лиги играть.
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 15:49) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Более того, "Стратегия-2030

Он не доживет к тому году


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 15:32) #
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online

Почему же уважаемый Прядкин бухнул в колокола, не заглянув в Святцы?
Регистрация: 17.07.2014
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:23) #
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Более того, "Стратегия-2030"


Вот гонит. Все на потом. Даже не на завтра все оставляет, а на после после завтра.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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