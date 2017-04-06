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Игроки "Ростова" навестили детей в школе-интернате (видео)

"Ростов" побывал в гостях у школы-интерната №41. Желто-синие сыграли с учащимися товарищеский матч.

"Наша команда по возможности всегда старается уделять время тем, кому необходимы внимание и забота. Сегодня днем Федор Кудряшов, Павел Могилевец, Владимир Гранат, Денис Терентьев и Сердар Азмун взяли с собой подарки и отправились в школу-интернат №41, которая расположена в Первомайском районе города.

Там наших ребят ждал теплый прием и товарищеский футбольный матч с учениками. Назвать команды решили "Ростов" и "Бавария". У футболистов получилась отличная разминка перед сегодняшней тренировкой, а дети получили заряд положительных эмоций. Кстати, дружеская встреча завершилась победой "Ростова" над "Баварией" со счетом 4:3", - сообщается на официальном сайте дончан.

ВИДЕО - здесь

Теги: Ростов
Сегодня, 15:49
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