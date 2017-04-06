В Бразилии выпустили первый рекламный ролик к ЧМ-2018 (видео)

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Бразильский телеканал Globo выпустил рекламный ролик трансляций чемпионата мира 2018 года.
На видео выступает ансамбль в русских народных костюмах с балалайками, аккордеоном и ложками.
На видео выступает ансамбль в русских народных костюмах с балалайками, аккордеоном и ложками.
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