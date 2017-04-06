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"Урал" - "Рубин": стартовые составы

Стали известны составы "Урала" и "Рубина" на полуфинал Кубка России.

"Рубин": Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Рочина, Камболов, Цакташ, Жемалетдинов, Лестьенн, Жонатас.

"Урал": Заболотный, Балажиц, Меркулов, Новиков, Кулаков, Фидлер, Емельянов, Димитров, Бикфалви, Лунгу и Ильин.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 16:52
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