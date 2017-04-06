В Англии болельщик на спор съел конский навоз (видео)

Болельщик английского клуба "Экзетер Сити" Чарли Бамбер выиграл у своих друзей спор на 40 фунтов, съев конский навоз, передает Mirror.В итоге болельщик решился совершить обещанное и выиграл спор после того, как его любимая команда обыграла в дерби клуб "Плимут" со счётом 2:1 в апреле прошлого года.При этом подруга болельщика отказалась целоваться с ним.