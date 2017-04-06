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В Англии болельщик на спор съел конский навоз (видео)

Болельщик английского клуба "Экзетер Сити" Чарли Бамбер выиграл у своих друзей спор на 40 фунтов, съев конский навоз, передает Mirror.

В итоге болельщик решился совершить обещанное и выиграл спор после того, как его любимая команда обыграла в дерби клуб "Плимут" со счётом 2:1 в апреле прошлого года.

При этом подруга болельщика отказалась целоваться с ним.

Сегодня, 18:05
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№4 Написал: Распутин (Сегодня, 19:30) #
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online

пончик... ты чЁ со сметаны слез что ли...?
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: Бриг (Сегодня, 19:28) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Они не только толерасты, а еще и говноеды...
Регистрация: 21.11.2016
№2 Написал: Odyssey Санкт-Петербург (Сегодня, 18:32) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
закусил
Регистрация: 27.08.2008
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Теперь с навозником будет жить. unamused Если дура конечно, а если нет, бросит.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
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