Агент: Муса не избивал жену, он и мухи не обидит

Агент форварда "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что футболист не избивал и не нападал на свою жену."Между Мусой и его женой завязалась ссора, которая привлекла внимание соседей, и полиция приехала на их вызов. Полиция провела беседу с Мусой и парой свидетелей и закрыла вопрос, никаких обвинений предъявлено не было. Всем известно, что Муса - отличный парень. Он не пьет, не курит, не устраивает вечеринки, и у него никогда не было неприятностей с полицией. Он и мухи не обидит", - цитирует Харриса Guardian.