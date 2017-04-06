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Агент: Муса не избивал жену, он и мухи не обидит

Агент форварда "Лестера" Ахмеда Мусы Тони Харрис сообщил, что футболист не избивал и не нападал на свою жену.

"Между Мусой и его женой завязалась ссора, которая привлекла внимание соседей, и полиция приехала на их вызов. Полиция провела беседу с Мусой и парой свидетелей и закрыла вопрос, никаких обвинений предъявлено не было. Всем известно, что Муса - отличный парень. Он не пьет, не курит, не устраивает вечеринки, и у него никогда не было неприятностей с полицией. Он и мухи не обидит", - цитирует Харриса Guardian.
Теги: Муса
Сегодня, 19:10
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№2 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 19:41) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если б муху обидел, пришлось бы омон местный вызывать.


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№1 Написал: Лидер (Сегодня, 19:26) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
То-то он черный, как сволочь - мухи засидели smile


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
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