Лукас Васкес: рады, что у нас есть такой футболист как Мората

Нападающий "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о форварде Альваро Морате, который оформил хет-трик в матче 30-го тура испанской примеры с "Леганесом" (4:2)."Я очень рад за Альваро Морату: он отлично работает на тренировках и, когда выходит на поле, делает всё возможное, чтобы показать, на что он способен. Мы рады, что у нас есть такой футболист как Мората", - цитирует Васкеса официальный сайт "Реала".