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Лукас Васкес: рады, что у нас есть такой футболист как Мората

Нападающий "Реала" Лукас Васкес поделился мнением о форварде Альваро Морате, который оформил хет-трик в матче 30-го тура испанской примеры с "Леганесом" (4:2).

"Я очень рад за Альваро Морату: он отлично работает на тренировках и, когда выходит на поле, делает всё возможное, чтобы показать, на что он способен. Мы рады, что у нас есть такой футболист как Мората", - цитирует Васкеса официальный сайт "Реала".
Теги: Васкес Мората Реал
Вчера, 23:03
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№1 Написал: tiki Москва (Вчера, 23:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
который оформил дубль в матче 30-го тура испанской примеры с "Леганесом" (4:2

а до трех считать кто-то не научился все таки


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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