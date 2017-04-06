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Карим Бензема может перейти в "Милан"

"Милан" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, утверждает Tuttosport.

В лице француза итальянский клуб видит игрока, который существенно может усилить линию атаки. Также издание отмечает, что "сливочные" готовы отпустить игрока за 50 миллионов евро.
Теги: Бензема Милан Реал
Вчера, 23:33
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