Карим Бензема может перейти в "Милан"

"Милан" нацелился на форварда мадридского "Реала" Карима Бензема, утверждает Tuttosport.В лице француза итальянский клуб видит игрока, который существенно может усилить линию атаки. Также издание отмечает, что "сливочные" готовы отпустить игрока за 50 миллионов евро.