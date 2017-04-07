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"Рубин" летом намерен расстаться с Сонгом, Серхио Санчесом и Бергстремом

"Рубин" летом намерен избавиться от трех иностранных футболистов.

По информации Sportbox.ru, команду покинут Александр Сонг, Серхио Санчес и Эмиль Бергстрем, который сейчас выступает на правах аренды за швейцарский "Грассхоппер".

Сонг и Санчес пополнили "Рубин" на правах свободных агентов летом минувшего года, Бергстрем стал игроком казанского клуба прошлой зимой, однако в первой половине нынешнего сезона не проходил в основной состав и зимой был отдан в аренду.

У камерунца недавно случился конфликт с ветеранами команды.
Теги: Рубин
Сегодня, 00:07
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