Маурицио Сарри: наш уровень приближается к "Ювентусу"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился мыслями после ответного полуфинального матча Кубка Италии против "Ювентуса" (3:2). В первой игре туринцы дома победили 3:1."Наша команда провела большой матч, нам удалось забить три мяча сопернику, который очень мало пропускает. К сожалению, у нас не вышло до конца реализовать свои задумки. После этого противостояния внутри нас остаётся огорчение, потому что в конечном итоге последние секунды первой игры сказались на исходе двухматчевой дуэли. Если бы удача была к нам благосклонна, то всё могло завершиться иначе. Тем не менее, у меня остается ощущение, что наш уровень приближается к "Ювентусу", - цитирует Сарри официальный сайт "Наполи".