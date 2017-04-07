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Маурицио Сарри: наш уровень приближается к "Ювентусу"

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри поделился мыслями после ответного полуфинального матча Кубка Италии против "Ювентуса" (3:2). В первой игре туринцы дома победили 3:1.

"Наша команда провела большой матч, нам удалось забить три мяча сопернику, который очень мало пропускает. К сожалению, у нас не вышло до конца реализовать свои задумки. После этого противостояния внутри нас остаётся огорчение, потому что в конечном итоге последние секунды первой игры сказались на исходе двухматчевой дуэли. Если бы удача была к нам благосклонна, то всё могло завершиться иначе. Тем не менее, у меня остается ощущение, что наш уровень приближается к "Ювентусу", - цитирует Сарри официальный сайт "Наполи".
Теги: Сарри Наполи Ювентус
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