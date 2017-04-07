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Участница Олимпийских игр - 2000 помогает Роналду поддерживать форму
Участница Олимпийских игр 2000 года в Сиднее, призёр чемпионата Европы спринтер Саманта Клейтон является личным тренером нападающего сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду.
Как сообщает Daily Mail, британская спортсменка помогает португальцу поддерживать физическую форму и работает над тем, чтобы Роналду постоянно совершенствовал свою беговую скорость.
Как сообщает Daily Mail, британская спортсменка помогает португальцу поддерживать физическую форму и работает над тем, чтобы Роналду постоянно совершенствовал свою беговую скорость.
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