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Губернатор Свердловской области поздравил "Урал" с выходом в финал Кубка России

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram поздравил "Урал" с победой над "Рубином" (2:1) в полуфинале Кубка России.

"Ребята, поздравляю вас с победой! Вы сегодня совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего наилучшего. Спасибо всей футбольной дружине. За вас болел весь Урал. С победой!" – сказал Куйвашев в видеообращении.
Теги: Урал Рубин
Сегодня, 01:50
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