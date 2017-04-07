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"Интер" претендует на Хорхе Сампаоли

Главный тренер "Севильи" Хорхе Сампаоли летом может перебраться в Примеру, утверждает Football Italia. На аргентинского специалиста претендует "Интер", руководство которого не в восторге от работы нынешнего рулевого команды Стефано Пиоли.
Теги: Интер
Сегодня, 01:50
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