Кевин Гамейро и Николас Гайтан могут пропустить матч с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро и Николас Гайтан не сыграют в матче 31-го тура чемпионата испании против "Реала", сообщает AS.Оба игрока продолжают заниматься по индивидуальному плану. Их участие в дерби пока под вопросом.