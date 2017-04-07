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Кевин Гамейро и Николас Гайтан могут пропустить матч с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Кевин Гамейро и Николас Гайтан не сыграют в матче 31-го тура чемпионата испании против "Реала", сообщает AS.

Оба игрока продолжают заниматься по индивидуальному плану. Их участие в дерби пока под вопросом.
Теги: Атлетико Реал
Сегодня, 05:01
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