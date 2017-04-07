Бывший футболист молодежной сборной Германии осужден за пропаганду терроризма

Бывший полузащитник молодежной сборной Германии Дениз Наки осужден на 18 месяцев за "пропаганду терроризма", информирует Bild.27-летнего игрока признали виновным в связи с поддержкой в социальных сетях запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.