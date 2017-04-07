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Шамиль Газизов: я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о финансовой стимуляции команд в играх с лидерами премьер-лиги.
- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?
- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".
Матч со "Спартаком" станет очень важным для нас в борьбе за еврокубки, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, - цитируют Газизова "Известия".
- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?
- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".
Матч со "Спартаком" станет очень важным для нас в борьбе за еврокубки, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, - цитируют Газизова "Известия".
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