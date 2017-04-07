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Шамиль Газизов: я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал слухи о финансовой стимуляции команд в играх с лидерами премьер-лиги.

- Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что "Зенит" как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

- Мое мнение, что это - разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против "Спартака" любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в "Уфе", мы победим "Спартак".

Матч со "Спартаком" станет очень важным для нас в борьбе за еврокубки, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить - мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали, - цитируют Газизова "Известия".
Теги: Газизов Уфа
Сегодня, 08:11
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8
(5)
№8 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 09:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Лидер
Цитата: Смотрящий
Не бойся, я с тобой! (с)

Лошади - твари пугливые, им потому шоры-то и надевают smiley

Как обычно выделится свинья среди спартачей


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№7 Написал: Лидер (Сегодня, 08:56) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Не бойся, я с тобой! (с)

Лошади - твари пугливые, им потому шоры-то и надевают smiley


--------------------
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 08:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Боюсь Уфы не хватит на весь матч из-за кубковой игры


Не бойся, я с тобой! (с) wink


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№5 Написал: Лидер (Сегодня, 08:41) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Алексей2010
Матч будет тяжелый.

У нас легких никогда и не было - против нас бьются на все 150, еще и спонсоры из Питера ща подтянутся


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.04.2017
№4 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 08:30) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Матч будет тяжелый.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№3 Написал: kroker Нижнекамск (Сегодня, 08:30) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
надо было с Локомотивом биться. Там до Еврокубков ближе было чем в чемпионате.
Регистрация: 28.10.2012
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:23) #
  • +2
  •  (6)
online

не говори гоп пока не перепрыгнул


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 08:22) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Боюсь Уфы не хватит на весь матч из-за кубковой игры


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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