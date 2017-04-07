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Юрист: победой будет любое снижение срока дисквалификации Еременко

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы Романа Еременко в арбитражном суде в Лозанне, прокомментировал ситуацию вокруг дисквалифицированного на два года полузащитника ЦСКА.

– В каком случае дело будет считаться выигранным?

– Любое снижение дисквалификации будет расцениваться как победа. Есть банальная математика. Если ты зарабатываешь условно 50 тысяч долларов в месяц и дисквалификация снизилась на полгода – вот тебе соответственно 300 тысяч выгоды.

Более того, футбол – специфический вид спорта. Если ты не играешь, то твое мастерство и ценность как футболиста падают. Поэтому любое снижение дисквалификации – победа.

– За счет чего Еременко могут снизить дисквалификацию?

– Я бы не хотел раскрывать аргументы до того момента, пока они не будут изложены на бумаге и направлены в CAS. Тем более полный текст решения УЕФА до сих нами не получен, – цитирует Прокопца "Чемпионат".
Теги: Еременко
Сегодня, 08:26
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