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Женская сборная США разгромила россиянок

Женская сборная России потерпела поражение от команды США в товарищеском матче, передает "Газета.ru".

Следующий товарищеский матч между командами России и США пройдет 9 апреля в Хьюстоне.

Женщины. Товарищеский матч.

США - Россия - 4:0

Голы: Данн, 11 (1:0); Лонг, 17 (2:0); Данн, 39 (3:0); Лонг, 70 (4:0).
Сегодня, 08:29
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