СМИ: тренеры "Челси" и "Манчестер Сити" повздорили после матча

После матча 31-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" (2:1) в подтрибунном помещении поссорились тренеры команд, информирует The Telegraph.Сообщается, сначала произошла перепалка тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста "горожан" Марка Сертори. За последнего заступился наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. Отмечается, что разговор на повышенных тонах продолжался довольно долго.