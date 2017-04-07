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СМИ: тренеры "Челси" и "Манчестер Сити" повздорили после матча

После матча 31-го тура чемпионата Англии между "Челси" и "Манчестер Сити" (2:1) в подтрибунном помещении поссорились тренеры команд, информирует The Telegraph.

Сообщается, сначала произошла перепалка тренера по физподготовке лондонцев Паоло Бертелли и массажиста "горожан" Марка Сертори. За последнего заступился наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. Отмечается, что разговор на повышенных тонах продолжался довольно долго.
Теги: Челси Манчестер Сити
Сегодня, 09:27
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