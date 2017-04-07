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Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира

Защитник "Зенита" Ибрагим Цаллагов рассказал об адаптации в петербургском клубе и о своих целях на ближайшее время.

"В "Зените" для меня все новое: и интенсивность тренировок, и партнеры, и требования к игре. Пытаюсь все это впитать.

Кто помогал с адаптацией? С Пашей Могилевцем общались, с Андреем Луневым и другими новичками. Со всеми по чуть-чуть общаюсь.

Тренер предпочитает комбинационный футбол, стараемся выполнять его требования. На данный момент хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира в составе сборной", - передает слова Цаллагова официальный сайт "Зенита".
Теги: Цаллагов Зенит
Сегодня, 09:59
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(0)
№3 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 11:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Успехов, конечно... Мне показалось, что игрок он быстрый и активный, но с передачами у него - не очень.
Регистрация: 6.12.2014
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:22) #
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вот это лифт.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: olega74 москва (Сегодня, 10:10) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
удачи!!!
Регистрация: 25.04.2009
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