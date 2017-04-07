Денис Казанский: полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Денис Казанский считает, что главный тренер "Рубина" Хави Грасия будет уволен со своего поста после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинальном матче Кубка России."Полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы", - написал Казанский в твиттере.В премьер-лиге после 21-го тура "рубиновые" с 27-ю очками занимают десятое место.