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Денис Казанский: полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы

Комментатор телеканала "Матч ТВ" Денис Казанский считает, что главный тренер "Рубина" Хави Грасия будет уволен со своего поста после поражения от "Урала" (1:2) в полуфинальном матче Кубка России.

"Полагаю, что Грасия уже упаковал чемоданы", - написал Казанский в твиттере.

В премьер-лиге после 21-го тура "рубиновые" с 27-ю очками занимают десятое место.
Теги: Грасия Рубин
Сегодня, 10:06
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№2 Написал: Руслан Гарин казань (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Рубин»
позор .грация не для вас россия.позовите коннова или карпина в рубин пока не поздно.метшин- мэр казани лучше бы городом занимался ,вот ведь жадность до чего доводит.куда смотрит минниханов р.н.?
Регистрация: 26.04.2016
№1 Написал: Академия (Сегодня, 10:10) #
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не знаешь ты наше руководство, столько бабла вложено, дадут поработать. Максимум середина следующего чемпионата
Регистрация: 20.06.2016
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