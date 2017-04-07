СМИ: вопрос с возвращением Ромелу Лукаку в "Челси" практически решен

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку близок к возвращению в "Челси", сообщил итальянский журналист Массимо Марианелла."Могу заявить, что вопрос с трансфером Лукаку в "Челси" почти решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком "синих".Думаю, летом "Челси" совершит немало топ-трансферов, Конте хочет бороться за победу в Лиге чемпионов" - цитирует Марианеллу Sky Sport Italia.