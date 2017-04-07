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СМИ: вопрос с возвращением Ромелу Лукаку в "Челси" практически решен

Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку близок к возвращению в "Челси", сообщил итальянский журналист Массимо Марианелла.

"Могу заявить, что вопрос с трансфером Лукаку в "Челси" почти решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком "синих".

Думаю, летом "Челси" совершит немало топ-трансферов, Конте хочет бороться за победу в Лиге чемпионов" - цитирует Марианеллу Sky Sport Italia.
Теги: Челси Лукаку
Сегодня, 10:11
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