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СМИ: вопрос с возвращением Ромелу Лукаку в "Челси" практически решен
Нападающий "Эвертона" Ромелу Лукаку близок к возвращению в "Челси", сообщил итальянский журналист Массимо Марианелла.
"Могу заявить, что вопрос с трансфером Лукаку в "Челси" почти решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком "синих".
Думаю, летом "Челси" совершит немало топ-трансферов, Конте хочет бороться за победу в Лиге чемпионов" - цитирует Марианеллу Sky Sport Italia.
"Могу заявить, что вопрос с трансфером Лукаку в "Челси" почти решен. Кроме того, по информации английских СМИ, Алексис Санчес тоже станет игроком "синих".
Думаю, летом "Челси" совершит немало топ-трансферов, Конте хочет бороться за победу в Лиге чемпионов" - цитирует Марианеллу Sky Sport Italia.
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