"Сочи" сыграет матч ПФЛ против "Ротора" на арене "Фишт"

Матч 24-го тура ПФЛ между "Сочи" и "Ротором"? пройдет на стадионе "Фишт", сообщает официальный сайт клуба. Игра пройдет 23 апреля, начало – в 15.00 по московскому времени.– Все мы – и руководство клуба, и тренерский штаб, и футболисты – очень рады, что нам представится возможность сыграть на таком замечательном стадионе! Надеемся порадовать болельщиков хорошей игрой и добиться победы.Конечно, повышенное моральное давление у ребят наверняка будет присутствовать, все-таки это будет первая игра на таком уровне. Но с другой стороны, клубу пора привыкать к такой атмосфере и такому масштабу. Будем надеяться, что ребята не "перегорят" и проявят свои лучшие качества!", – сказал спортивный директор "Сочи" Максим Деменко.