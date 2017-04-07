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Габриэль Торже вернулся в расположение "Терека" и приступил к тренировкам

Полузащитник Габриэль Торже завершил лечение и вернулся в расположение "Терека", где уже начал тренироваться по индивидуальной программе, информирует официальный сайт клуба.

Сообщается, что участие румынского легионера в ближайшей игре исключено, но клубные врачи предпринимают все усилия, чтобы игрок восстановился как можно быстрее.
Теги: Терек
Сегодня, 11:46
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