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Жирков, Кержаков и Новосельцев отсутствовали на тренировке "Зенита"

"Зенит" продолжает подготовку к матчу 22-го тура РФПЛ с "Анжи". Утром, 7 апреля, на тренировочной базе "Зенита" состоялась открытая тренировка петербургского клуба, передает "Чемпионат".

На занятии отсутствовали защитник Иван Новосельцев, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Александр Кержаков. Встреча "Зенит" - "Анжи" состоится 8 апреля. Начало - в 19:00 мск.
Теги: Зенит
Сегодня, 11:49
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№3 Написал: EMDM (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zen-it
Новосельцева для чего брали?! Пи-здец какой-то....

чтобы был )) он же по индивидуальной программе за свой счет тренировался помню )))
Регистрация: 24.04.2008
№2 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Зенит»
Новосельцева для чего брали?! Пи-здец какой-то....
Регистрация: 5.04.2017
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 12:00) #
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для чего новосельцев в зенит приехал? полечиться походу...
я вот понять не могу, как так?
что бухаров, что новосельцев, как приехали в питер, так вечно сломанные...
Регистрация: 27.01.2017
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