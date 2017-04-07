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Аркадий Дворкович: "Спартак" выиграет чемпионат России, а "Локомотив" – Кубок

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович надеется, что его прогнозы на сезон в чемпионате и Кубке России сбудутся.

"Я еще в августе делал прогноз и надеюсь, что он сбудется. Надеюсь, что "Спартак" выиграет чемпионат России, а "Локомотив" – Кубок, – цитирует Дворковича ТАСС.
Теги: Спартак Локомотив
Сегодня, 11:52
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6
(1)
№6 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 12:12) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ну если спартаку,чтобы отыграться,будут давать играть по три тайма,то да...
Регистрация: 9.01.2015
№5 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:06) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Sewer 79
г-н Дворкович это вы там с Соловьевым в ресторане решили?
а мнения и прогнозы Димы и Володи в этой стране уже никого не интересуют????????

smile Димону сейчас не до этого - он компот варит.
Регистрация: 20.02.2013
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 12:04) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Еще 9 матчей!!!!!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:03) #
  • -3
  •  (7)
online

г-н Дворкович это вы там с Соловьевым в ресторане решили?
а мнения и прогнозы Димы и Володи в этой стране уже никого не интересуют????????


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:59) #
  • -4
  •  (4)

Мясные, оказывается админресурс уже все расписал.
Регистрация: 15.05.2015
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:56) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
не так всё просто)


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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