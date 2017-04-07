Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:59
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
08:43
Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (4)
Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (4)
Вчера 23:33
Карим Бензема может перейти в "Милан"
Карим Бензема может перейти в "Милан"
Вчера 22:53
Марко Ройс пропустит матч с "Баварией"
Марко Ройс пропустит матч с "Баварией"
Вчера 22:41
"Эйбар" одержал победу над "Лас-Пальмасом" (1)
"Эйбар" одержал победу над "Лас-Пальмасом" (1)
Вчера 22:12
Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах (4)
Леонид Слуцкий: с Абрамовичем общаемся как друзья, иногда спрашивает мое мнение о командах (4)
Бранислав Иванович: когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович ответил на вопросы пресс-службы о предстоящей игре с «Анжи», отставании от «Спартака» и взаимодействии с Николасом Ломбертсом.
— Матч с «Рубином» выиграли. Дзюба говорил, что игра была неоднозначной, а как оцените ее вы?
— Мы выиграли и довольны тем, что забрали три очка. Мы уже ее забыли и готовимся к предстоящему матчу. Для нас каждая следующая игра — самая важная. Мы должны делать все, чтобы в каждой встрече набирать максимальное количество очков и продолжать играть на хорошем уровне.
— Что знаете о сопернике?
— Мы уже изучили их игру. Они не собираются уступать, а постараются забрать очки у нас. После «Анжи» будет «Спартак», самая важная игра сезона, но это не значит, что в ближайшем матче мы можем расслабиться. Нужно выигрывать.
— «Зенит» играет последний матч на «Петровском». Стадион успел стать для вас родным?
— Для меня все новое, и я уже играл здесь несколько раз. Это история клуба, и все болельщики будут вспоминать «Петровский», на котором команда добилась много успехов. Надеюсь, что будем прощаться со стадионом победой.
— Следите за выступлением «Спартака»? Не кажется, что им слишком везет?
— Мы, конечно, следим, но нам здесь ничего не поделать. Мы должны обращать внимание на то, что и как делаем мы. Должны стараться выигрывать. Желаем, конечно, конкуренту, чтобы они теряли очки в других матчах, но влиять на это мы не можем.
— Насколько реально отыграть шесть очков?
— Мы должны выигрывать матчи и бороться до конца. Ни о чем другом мы сейчас не думаем. Если мы успеем до конца чемпионата отыграть разницу, хорошо.
— В чем главная опасность «Анжи»?
— «Анжи» — хорошая команда, которая играет на контратаках. Точно постараются забить. Но мы должны сыграть на таком уровне, чтобы не позволить сопернику забить. От игры в обороне очень зависит результат.
— Раньше в «Анжи» было много звезд. Сейчас знаете кого-нибудь?
— Знаю, да, мы посмотрели видео. Звезды, не звезды, но самое важное, как играет команда. Думаю, у них есть много классных игроков, которые могут устроить нам проблемы.
— Насколько вам комфортно играть с Николасом Ломбертсом? На каком языке с ним общаетесь?
— Общаемся на английском. Нико — очень классный, опытный игрок. Знаю его давно, еще с тех времен, когда я играл в России. Он много лет остается на своем уровне, это большой успех.
— Вы спустились в петербургское метро. Насколько это сложный психологический момент?
— Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем. Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе.
— Матч с «Рубином» выиграли. Дзюба говорил, что игра была неоднозначной, а как оцените ее вы?
— Мы выиграли и довольны тем, что забрали три очка. Мы уже ее забыли и готовимся к предстоящему матчу. Для нас каждая следующая игра — самая важная. Мы должны делать все, чтобы в каждой встрече набирать максимальное количество очков и продолжать играть на хорошем уровне.
— Что знаете о сопернике?
— Мы уже изучили их игру. Они не собираются уступать, а постараются забрать очки у нас. После «Анжи» будет «Спартак», самая важная игра сезона, но это не значит, что в ближайшем матче мы можем расслабиться. Нужно выигрывать.
— «Зенит» играет последний матч на «Петровском». Стадион успел стать для вас родным?
— Для меня все новое, и я уже играл здесь несколько раз. Это история клуба, и все болельщики будут вспоминать «Петровский», на котором команда добилась много успехов. Надеюсь, что будем прощаться со стадионом победой.
— Следите за выступлением «Спартака»? Не кажется, что им слишком везет?
— Мы, конечно, следим, но нам здесь ничего не поделать. Мы должны обращать внимание на то, что и как делаем мы. Должны стараться выигрывать. Желаем, конечно, конкуренту, чтобы они теряли очки в других матчах, но влиять на это мы не можем.
— Насколько реально отыграть шесть очков?
— Мы должны выигрывать матчи и бороться до конца. Ни о чем другом мы сейчас не думаем. Если мы успеем до конца чемпионата отыграть разницу, хорошо.
— В чем главная опасность «Анжи»?
— «Анжи» — хорошая команда, которая играет на контратаках. Точно постараются забить. Но мы должны сыграть на таком уровне, чтобы не позволить сопернику забить. От игры в обороне очень зависит результат.
— Раньше в «Анжи» было много звезд. Сейчас знаете кого-нибудь?
— Знаю, да, мы посмотрели видео. Звезды, не звезды, но самое важное, как играет команда. Думаю, у них есть много классных игроков, которые могут устроить нам проблемы.
— Насколько вам комфортно играть с Николасом Ломбертсом? На каком языке с ним общаетесь?
— Общаемся на английском. Нико — очень классный, опытный игрок. Знаю его давно, еще с тех времен, когда я играл в России. Он много лет остается на своем уровне, это большой успех.
— Вы спустились в петербургское метро. Насколько это сложный психологический момент?
— Это тяжелый момент для города и его жителей. Мы просто сделали минимум того, что мы можем. Когда спустились в метро, почувствовали, что город с нами, а мы с городом. Самое важное, чтобы в этот момент мы были все вместе.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.