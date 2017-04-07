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Александр Кержаков пропустил тренировку из-за панихиды по Вадиму Тюльпанову

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков пропускает тренировку команды перед матчем чемпионата России с "Анжи", поскольку присутствует на панихиде по сенатору Вадиму Тюльпанову, информирует "Р-Спорт".

Тюльпанов, который скоропостижно скончался во вторник на 53-м году жизни, являлся зятем Кержакова. Гражданская панихида проходит в ротонде Мариинского дворца.
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 12:47
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№2 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сегодня, если журналистам есть до этого дело, так же хоронят погибших в метро.


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№1 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
являлся зятем Кержакова

ЗЯТЕМ?! anguished
может быть тестем?..
Регистрация: 6.05.2009
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