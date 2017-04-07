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Александр Кержаков пропустил тренировку из-за панихиды по Вадиму Тюльпанову
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков пропускает тренировку команды перед матчем чемпионата России с "Анжи", поскольку присутствует на панихиде по сенатору Вадиму Тюльпанову, информирует "Р-Спорт".
Тюльпанов, который скоропостижно скончался во вторник на 53-м году жизни, являлся зятем Кержакова. Гражданская панихида проходит в ротонде Мариинского дворца.
Тюльпанов, который скоропостижно скончался во вторник на 53-м году жизни, являлся зятем Кержакова. Гражданская панихида проходит в ротонде Мариинского дворца.
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