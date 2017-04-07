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"Интер" продлил контракт с Данило Д'Амброзио

Защитник Данило Д'Амброзио продлил свой контракт с "Интером". Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Прежний контракт 28-летнего футболиста истекал после окончания текущего сезона.
Теги: Интер
Сегодня, 13:57
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№1 Написал: jeck324 (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Д' Амброзио молодец. Заслужил.


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016
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