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Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
Ибрагим Цаллагов: хочется закрепиться в основе "Зенита", а потом выступить на чемпионате мира (3)
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Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (5)
Пример для «Урала» – провинциальные команды, которые пробивались в Европу через Кубок России (5)
"Интер" продлил контракт с Данило Д'Амброзио
Защитник Данило Д'Амброзио продлил свой контракт с "Интером". Новое соглашение будет действовать до лета 2021 года, передает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.
Прежний контракт 28-летнего футболиста истекал после окончания текущего сезона.
Прежний контракт 28-летнего футболиста истекал после окончания текущего сезона.
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