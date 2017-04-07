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Бибрас Натхо: мы обязаны побеждать "Краснодар", выбора нет

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, что армейцы настраиваются на победу в матче 22-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Мы обязаны побеждать, выбора нет. "Краснодар" - одна из лучших команд России, против нее сложно играть.

Но мы должны превзойти их, хорошо сделать свою работу и постараться выиграть", - цитирует Натхо официальный сайт "горожан".
Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Краснодар»
ну дык--круто высказался---посмотрим
Регистрация: 15.04.2009
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:21) #
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Для зенита, хорошо, если победит Краснодар, но скорее всего победит ЦСКА...
Регистрация: 27.01.2017
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