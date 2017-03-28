Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Новости партнеров

Игроки ЦСКА и "Краснодара" номинированы на премию Golden Boy

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов и хавбек "Краснодара" Даниил Уткин номинированы на премию Golden Boy. Данный приз ежегодно вручается лучшему футболисту Европы не старше 21 года.

В списке номинантов также присутствуют сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана Лука и вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма.

Газета.ru
Сегодня, 14:17
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: plast Спб (Сегодня, 15:01) #
  • 0
  •  (0)

мбапе из монако тоже может http://www.tuttosport .com/sondaggi/calcio/golden-b
oy/2017/03/28-23549896/vota_i
l_golden_boy_2017_scegli_il_t
uo_preferito/
Регистрация: 31.07.2010
№4 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: Саня1589
Тут без вариков донарумма будет

Надо полный список видеть, для оценки) из представленных здесь, Дона, конечно)
Регистрация: 31.03.2015
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:41) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
а где свиные звезды?
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 14:23) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Саня1589
Тут без вариков донарумма будет

не факт, может Деле Алли
Регистрация: 8.01.2017
№1 Написал: Саня1589 (Сегодня, 14:20) #
  • +3
  •  (3)

Тут без вариков донарумма будет
Регистрация: 27.01.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.