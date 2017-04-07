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"Спартак" тренировался без Дениса Давыдова и Евгения Макеева
"Спартак" продолжает подготовку к матчу с "Уфой", информирует пресс-служба красно-белых.
На сегодняшней тренировке спартаковцы выполнили разминку, после чего в программе под руководством Массимо Карреры были различные упражнения преимущественно тактического толка. В общей сложности практический урок продлился около часа.
Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре "Зенит-2" - "Спартак-2", и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.
На субботу у "Спартака" запланирована утренняя тренировка. Ей, как и сегодня, будет предшествовать теоретическое занятие. Днем спартаковцы отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Уфу.
На сегодняшней тренировке спартаковцы выполнили разминку, после чего в программе под руководством Массимо Карреры были различные упражнения преимущественно тактического толка. В общей сложности практический урок продлился около часа.
Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре "Зенит-2" - "Спартак-2", и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.
На субботу у "Спартака" запланирована утренняя тренировка. Ей, как и сегодня, будет предшествовать теоретическое занятие. Днем спартаковцы отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Уфу.
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