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"Спартак" тренировался без Дениса Давыдова и Евгения Макеева

"Спартак" продолжает подготовку к матчу с "Уфой", информирует пресс-служба красно-белых.

На сегодняшней тренировке спартаковцы выполнили разминку, после чего в программе под руководством Массимо Карреры были различные упражнения преимущественно тактического толка. В общей сложности практический урок продлился около часа.

Защитник Евгений Макеев, который сломал вторую пястную кость кисти в гостевой игре "Зенит-2" - "Спартак-2", и нападающий Денис Давыдов, у которого микротравма мышц бедра, трудились по индивидуальной программе.

На субботу у "Спартака" запланирована утренняя тренировка. Ей, как и сегодня, будет предшествовать теоретическое занятие. Днем спартаковцы отправятся в аэропорт, откуда вылетят в Уфу.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:23
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№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:40) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Богданыч все в твоих руках
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 14:27) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Это не самые большие потери
Регистрация: 13.03.2012
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